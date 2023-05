Nyskie Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne szuka domu tymczasowego dla pitbulla Taysona. To kochany pies, sprawa jest bardzo pilna!

Pogotowie Opiekuńczo - Adopcyjne „Łapa” z Nysy poszukuje domu tymczasowego dla jednego ze swoich podopiecznych.

Tayson jest młodym pitbullem. Do Łapy trafił, ponieważ poprzedni właściciel nie potrafił poradzić sobie z jego temperamentem.

- Kiedy Tyson trafił do nas i zaczęliśmy z nim pracować okazało się, że to wspaniały pies, który po prostu potrzebuje uwagi i zaangażowania. Niestety pomimo tego że Tayson kocha nas, a my kochamy jego musimy znaleźć dla niego dom tymczasowy jak najprędzej, ponieważ zaczyna on bardzo źle znosić pobyt w Łapie... -mówi Joanna Oleksy z nyskiej Łapy.