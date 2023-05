Opolskie Seszele. Czy zachodnia część Jeziora Nyskiego ma coś wspólnego ze słynnymi wyspami? Z pewnością to raj dla żeglarzy i ornitologów

Seszele to państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim, położone ok. 1600 km od wybrzeży Afryki, na północny wschód od Madagaskaru. Jego bajkowe plaże i charakterystyczne ukształtowanie linii brzegowej sprawia, że co roku przyjeżdża tam wielu turystów.

Czy wiedzieliście, że zachodnia część jeziora nazywana jest nyskimi Seszelami? Urozmaicona linia brzegowa, ogromna liczna małych wysepek sprawia, że ta dzika i nieujarzmiona okolica jest rajem dla ptaków, ornitologów, wędkarzy i kajakarzy. Czy faktycznie ma coś wspólnego z Seszelami? Obejrzyjcie nasze zdjęcia i samo oceńcie? Jedno jest pewne, jest niesamowicie piękna.