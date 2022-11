Organizatorzy II Nocnego Mikołajkowego Biegu Nyskiego powiększą limit biegaczy, którzy mogą wziąć udział w imprezie

II Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski odbędzie się 3 grudnia. Impreza od początku cieszyła się sporym zainteresowaniem, ale to co stało się po rozpoczęciu zapisów przerosło oczekiwania organizatorów.

- Bieg nyski to impreza organizowana w Nysie od lat. Do udziału w mikołajowej odsłonie biegu zaprosiliśmy mieszkańców i biegaczy po raz drugi i nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania, które objawiło się nie tylko w postaci samych zapisów, ale też sprawnego opłacania wpisowego. To wszystko doprowadziło do tego, że zdecydowaliśmy się powiększyć limit osób biorących udział w biegu do 550 - mówi Jacek Makowski, organizator Biegu Nyskiego.

Co ważne do udziału można się będzie zapisać także w dniu imprezy.

A II Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski odbędzie się 3 grudnia i zostanie połączony ze świątecznym eventem współorganizowanym przez Nyski Dom Kultury oraz Akwę na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej oraz uroczystym "odpaleniem" świątecznej iluminacji w Nysie.

Trasa biegu będzie przeprowadzona przez centrum Nysy z Rynku, w kierunku Dekady i starostwa, potem ulicą Piastowską, Mostową i Wyspiańskiego do parku. Start i meta biegu na nyskim Rynku.

W imprezie mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia.

Zapisy poprzez linka na stronie biegnyski.pl

A tak wyglądał bieg w zeszłym roku.

