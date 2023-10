Pamiętacie kultowe teksty matek? "Zjedz mięsko" i "Nie jestem waszą sprzątaczką". Też słyszeliście takie zdania w domu?

Mijają lata, zmienia się podejście do wychowania, ale nie one. Są jak spiż, są wieczne, niezmienne… O czym mowa? O kultowych powiedzeniach naszych matek. Też obiecywaliście sobie, że nie będziecie tak mówić?

Już za kilka dni obchodzimy Dzień Matki. To świetna okazja nie tylko do tego by w podniosły sposób celebrować macierzyństwo, ale też do tego by spojrzeć na nie nieco z przymrużeniem oka.

Mamy – są najcudowniejsze, najukochańsze. Nikt tak nie przytula, nie wspiera i nie wierzy w swoje dzieci jak właśnie nasze rodzicielki.

W związku z tym, że mamy cały czas martwią się o dobro swoich latorośli to bardzo często z ich ust padają te zdania.

Kultowe teksty matek - bo o nich mowa - na pewno słyszałyście je w dzieciństwie i na pewno będziecie również mówić je własnym dzieciom!

Niech pierwsza rzuci kamieniem tak, która przysięgała samej sobie, że tak nigdy się do swojego dziecka nie odezwie.