Podpisano umowę na przebudowę DW 411 w Przełęku. Będzie wygodnie i przede wszystkim bezpiecznie. Koszt inwestycji to ponad 17 mln złotych

Mieszkańcy cieszą się, że budowa się lada moment zacznie. Jadwiga Szuszkiewicz, sołtys Przełęku przypomina, że spotkania w sprawie tej inwestycji trwały od 2018 roku.

– Projekty, spotkania, plany, oczekiwania i wreszcie mamy to, co chcemy, upragnioną drogę. Jak ona już będzie gotowa do odbioru, to będzie najpiękniejszy dzień, na jaki nasze sołectwo zasługuje. Osiągnęliśmy wspólny sukces – mówi.