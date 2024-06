Pogoda dla Nysy na dzisiaj (19.06). Prognoza pogody na środę

Prognoza pogody na dzisiaj (środa, 19.06) dla Nysy

W szczytowym momencie w ciągu dnia temperatura powietrza osiągnie dzisiaj 30°C w cieniu. Natomiast w nocy z środy na czwartek możemy spodziewać się 15°C. Dzisiaj prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 58 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 3.5 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.

Zgodnie z prognozą pogody Nysy, dzisiaj (19.06) wiatr może osiągnąć w porywach do 16 km/h. W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić 32°C. Kierunek wiatru będzie północny.

Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.