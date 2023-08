Pogoda na jutro dla Nysy. Zobacz prognozę pogody na sobotę, 26.08 w Nysie

Pogoda na jutro (sobota, 26.08) dla Nysy

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 27°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 19°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 66 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 6.0 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.