Pomagajmy z głową. Zanim wybierzemy się na zakupy, zapytajmy o potrzeby uchodźców. Wiemy, czego trzeba dzieciom z ukraińskich domów dziecka Marcin Żukowski

Ukraińskie sieroty, które dotarły do powiatu nyskiego to często dzieci z niepełnosprawnościami. W ośrodkach opolskiej Caritas zapewniono im bardzo dobre warunki lokalowe. FB/Rybak Zobacz galerię (8 zdjęć)

Wielu Polaków chce włączyć się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jeżeli angażujemy się we wsparcie dla konkretnej osoby, rodziny, grupy to postarajmy się zorientować, co faktycznie jest im potrzebne. Znamy konkretne potrzeby dzieci z domów dziecka, które w ostatnim czasie dotarły do powiatu nyskiego.