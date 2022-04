Powrót zimy im nie straszny. Morsy z Głuchołaz wykorzystały świetne warunki do zimnych kąpieli [GALERIA] Marcin Żukowski

Zeszłotygodniowy powrót zimy nie dla wszystkich był powodem do zmartwień. Radości nie kryli fani morsowania, którzy u podnóża Kopy Biskupiej mieli wymarzone warunki do zażywania zimnych kąpieli. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z niedzielnego spotkania.