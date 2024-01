Prasówka 20.01.2024 Nysa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Nysy

Oszustwa na wypadek, „na wnuczka”, „na pracownika” banku to jedne z najbardziej perfidnych i podstępnych form oszustw ponieważ wykorzystują dobroć i zaufanie starszych osób. I choć wydawałoby się, że na temat tego okrutnego procederu powiedziano już wszystko to regularnie policja donosi o nowych przypadkach to typu wyłudzeniach.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Budynek dawnego Caritasu dom weselny, działki budowlane, a nawet samochody - gmina Nysa sprzedaje sporo mienia. To szansa by nabyć nieruchomości, i nie tylko, w atrakcyjnej cenie.

Czescy strażacy walczyli z techniczną awarią w zakładzie oddalonym 10 kilometrów od granicy z Polską. Część kwasu siarkowego mogła się dostać do rzeki Białej Głuchołaskiej. Wodę z rzeki piją mieszkańcy gminy Głuchołazy i Nysa. Sytuacja została już opanowana i nie ma zagrożenia dla korzystających z wodociągu.

E10 to nowa benzyna, która może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Nie każdy może ją stosować, a w jaki sposób to sprawdzić? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.