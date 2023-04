Prasówka 23.04.2023 z całego tygodnia w Nysie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Najbardziej wytrwali biegacze wybrali dystans 100 kilometrów, co zajmie im kilkanaście godzin. W Górach Opawskich na trasie maratonu 3 x Kopa stanęło w sobotę (22 kwietnia) ponad 450 osób.

„Razem dla OSP Otmuchów – To hasło charytatywnego pikniku, który odbywał się w ośrodku wypoczynkowym Grek nad Jeziorem Otmuchowskim.

Ośrodek rekreacji w Skorochowie nad Jeziorem Nyskim w ten weekend zamienił się w centrum ogrodnicze. To dlatego, że od soboty do niedzieli trwają tutaj branżowe targi roślin zielonych pod nazwą Rabatkowo.

Tak emocjonalnej reakcji trenerów na występ uczestników podczas Bitew szóstej edycji „The Voice Kids” jeszcze nie było, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Nysie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Macie ochotę na turystyczną przygodę niedaleko Polski? Zwiedzanie kopalni skamielin, wspaniałych pałaców, zamków, malowniczych miasteczek, rejs promem po Renie, a może nawet wieczór w kasynie? W takim razie niesamowite miejsca UNESCO w Niemczech czekają na was. Jest ich aż 51, ale wybraliśmy 17 najbardziej niezwykłych, by ułatwić wam organizację wycieczki. Przekonajcie się w naszej galerii, które miejsca UNESCO w Niemczech najbardziej warto zobaczyć.

Marynarka damska miała już w swojej modowej historii wiele odsłon. Teraz sprawdza się w kolejnym wydaniu, które pokochały gwiazdy. Anna Lewandowska, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Małgorzata Socha... można by tak wymieniać bez końca, bo ten hit zyskał ogromną popularność. Co to takiego?