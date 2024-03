Prasówka 9.03.2024 Nysa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Nysy

Pacjent odbił się od drzwi apteki, która miała dyżurować w sobotni wieczór. Po leki musiał jechać z Prudnika do Nysy. Podobnych nieporozumień może być więcej, bo zmieniają się przepisy, dotyczące nocnych i świątecznych dyżurów farmaceutów.

Rodzina z czwórką dzieci odebrała jako pierwsza klucze do mieszkania lokatorskiego, w nowym wielorodzinnym budynku w Nysie. Właśnie się kończy pierwsza budowa w formule SIM na Opolszczyźnie.

Od 25 lat w Opolu-Winowie organizowane są rekolekcje trzeźwościowe. Zaproszenie na trzydniowe wydarzenie. Nadużywanie alkoholu to wciąż poważny problem.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nysie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jest takie miejsce w Serbii, gdzie możecie zjeść i wypić za darmo, pod warunkiem, że macie dokumenty potwierdzające, że jesteście Polakami. Właściciel restauracji zobowiązał się, że nigdy nie weźmie pieniędzy za posiłek od żadnego Polaka! Jak do tego doszło? Co skłoniło właściciela do przyjęcia takiej polityki? Czy totalny dyskont dla Polaków rzeczywiście działa? Przekonajcie się – historia tego miejsca jest wzruszająca.