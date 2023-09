Prasówka 9.09.2023 Nysa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Nysy

Dla wielu niegdyś były symbolem kiczu i żenady, a niektórzy szli jeszcze dalej i przypisywali je jako atrybut kobiet lekkich obyczajów. Trzeba było dużej odwagi, by je założyć i wyjść w nich na ulice polskich miast. Nawet gdy na początku lat 2000. śmielej weszły do mody, ich opinia nie pozwoliła na dużą popularność. Teraz coraz częściej pojawiają się na wybiegach i stopach gwiazd, a ich zła sława powoli odchodzi w zapomnienie.

Rozchodniki okazałe to piękne rośliny, które rozkwitają we wrześniu. Są łatwe w uprawie, uwielbiają słońce i świetnie znoszą suszę. Ich kwiaty przyciągają pszczoły i kolorowe motyle. Radzimy, jak uprawiać rozchodnikowce i co wystarczy im zapewnić, żeby pięknie kwitły co roku.