Prasówka Nysa 14.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nysie nie minęło Cię nic ważnego

Opolska policja opublikowała zdjęcia i dane 3 przestępców, którzy powinni siedzieć teraz w więzieniu, ale nie stawili się do zakładu karnego i ukrywają się. Kto ich widział, proszony jest o kontakt z policją.

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 3 jednomandatowe okręgi do Senatu, a więc do zdobycia 3 mandaty senatora, a w kolejce do nich 9 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów na senatorów z Opolszczyzny.