Prasówka Nysa 15.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nysie nie minęło Cię nic ważnego

Ruchanki lub ruchańce z Kaszub, wodzionka ze śląskiej kuchni albo ciasto salceson. W książkach kucharskich i domowych zapiskach można znaleźć przepisy, które mają nazwy zaskakujące albo wzbudzające ciekawość. Jedne nawiązują do popularnych filmów, inne do postaci znanych z książek, a jeszcze inne do gwary regionalnej, która w pozostałych częściach Polski może być niezrozumiała.

Chcesz zrobić domowy twaróg, idealny na serniki lub do przygotowania paschy wielkanocnej? Mamy dla Ciebie idealny przepis, który zawsze się udaje. Podpowiadamy, jak krok po kroku przygotować domowy twarożek. Możesz wykorzystać go do słodkich i wytrawnych wypieków lub doprawić według uznania i zjeść np. na kanapce. Zobacz, jakie to proste. Wypróbuj nasz przepis na domowy ser.