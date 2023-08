Prasówka Nysa 18.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nysie nie minęło Cię nic ważnego

Trwa kolejny dzień 47. Pieszej Opolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. W czwartek (17 sierpnia) wszystkie strumienie spotkały się na pątniczym szlaku. Od tego dnia wspólnie zmierzają do Częstochowy. Na polanie leśnej w Pietraszowie została odprawiona Msza święta, której przewodniczył bp Waldemar Musioł. W galerii znajdują się zdjęcia z kolejnego dnia pielgrzymki.

Stare metody oszustów nadal działają. Zadzwonili na telefon stacjonarny do 88-latki i powiedzieli, że jej wnuczka spowodowała wypadek i natychmiast potrzebuje pieniędzy. Niestety, 88-latka postanowiła od razu pomóc wnuczce, a pomogła oszustom.

Chociaż kobiet o wiek się nie pyta, to właśnie to interesuje użytkowników Google'a na temat Małgorzaty Potockiej. Spieszymy się z odpowiedzią oraz wieloma innymi ciekawostkami z jej życia, które było pełne miłosnych zawirowań. A to wszystko przy okazji urodzin aktorki.

Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie opolskim i mieście Opolu bo aż 40 i w powiecie kluczborskim - 22. Interwencje były też m.in. w powiatach namysłowskim 2 i oleskim 1.