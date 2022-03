Prasówka Nysa 2.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nysie nie minęło Cię nic ważnego

Wojna na Ukrainie to ogromna tragedia, która niesie za sobą niewyobrażalne zniszczenia. To również wiele ludzkich dramatów oraz dzieci pozbawionych dachu nad głową, poczucia bezpieczeństwa i podstawowych środków do życia. Sposobów niesienia pomocy jest naprawdę dużo. Jednak, aby były one skuteczne, warto spierać sprawdzone organizacje.

"Do obwodu czernihowskiego weszły białoruskie wojska" - poinformował rzecznik regionalnych sił obrony terytorialnej Witalij Kyryłow. Informację tę podała na Twitterze także Rada Najwyższa Ukrainy, czyli tamtejszy jednoizbowy parlament. Ukraińskie władze nie odniosły się jeszcze do tych doniesień.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 984 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce we wtorek, 1 marca 2022 roku. Wśród nich jest 186 osób z województwa opolskiego.