Prasówka Nysa 22.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nysie nie minęło Cię nic ważnego

W najbliższym czasie odbędą się wybory samorządowe 2024. Dowiedzieliśmy się, jakie są listy kandydatów na burmistrza i kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy głosować na wybranych przez siebie polityków. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Poniżej znajduje się pełna lista nazwisk.

W nocy z piątku na sobotę (22/23 marca) drogi na Opolszczyźnie i innych regionach kraju wypełnią pątnicy. Wyjście poza strefę komfortu to sposób na zbliżenie do Boga. Ekstremalna Droga Krzyżowa przyciąga wielu śmiałków.

Do nietypowego zdarzenia doszło ostatnio w Nysie. Poszukiwany listem gończym mężczyzna sam zgłosił się na policję. Ta sytuacja zaskoczyła nawet mundurowych. Co go skłoniło do takiej uczciwości? Być może ... alkohol.

We wtorek ( 20 marca), tuż przed godziną 18.30 do Państwowej Straży Pożarnej w Nysie wpłynęło zgłoszenie o prawdopodobnym zatruciu tlenkiem węgla.

Wybory samorządowe 2024 zostaną przeprowadzone już niebawem. PKW opublikowała listy z wszystkimi kandydatami. W tym artykule przedstawiamy kandydujących do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4. Zapoznaj się z listą nazwisk lokalnych polityków, startujących w nadchodzących wyborach.