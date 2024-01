Prasówka Nysa 4.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nysie nie minęło Cię nic ważnego

Komendy wojewódzkie policji w całym kraju wciąż szukają chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Wiemy, kiedy są przyjęcia do opolskiego garnizonu.

Nawet 30 procent budżetu zamierzają w tym roku wydać niektóre opolskie gminy na inwestycje. Duża część gmin czy powiatów uchwaliła rekordowo wysokie wydatki i dochody na rok 2024. W województwie będzie się sporo budować, zwłaszcza na drogach.