Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Nysie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Nysa, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dyrekcja szpitala powiatowego w Nysie poinformowała urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego. Pracę może stracić 50 pielęgniarek z wyższym wykształceniem i specjalizacją zawodową. To ciąg dalszy sporu płacowego z tą grupą. Pielęgniarski nie godzą się na obniżki wynagrodzeń.

Wyjazdy do Egiptu cieszą się dużą popularnością przez okrągły rok, a okres jesienno-zimowy nie jest tu wyjątkiem. Dość wysokie temperatury sprzyjają zwiedzaniu największych atrakcji państwa, a czasem także... plażowaniu. Jeżeli planujecie wycieczkę do Egiptu w najbliższym czasie, zachęcamy was do zapoznania się z listą najpiękniejszych plaż tego kraju.