Prasówka z całego tygodnia 16.07.2023 w Nysie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Nysa, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Master Truck Show w Polskiej nowej Wsi pod Opolem to największa impreza motoryzacyjna w tej części świata. W tym roku można podziwiać blisko 1000 stuningowanych samochodów ciężarowych i ciekawych samochodów zabytkowych. Są też pojazdy amerykańskie, specjalistyczne i motocykle. Można rozerwać się w wesołym miasteczku, posłuchać dobrej muzyki i przelecieć się szybowcem.

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wciąż szuka chętnych do służby. Funkcjonariusze przekonują, że to stała i pewna praca, a do tego zarobki są całkiem dobre. Ile zarabiają policjanci i jak dostać się do służby? Sprawdźcie.