Prasówka z całego tygodnia 21.05.2023 w Nysie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie już po raz 13. organizuje pokazy spawalnicze. To jedyna taka impreza na Opolszczyźnie. Odbędzie się w czwartek (18 maja) w godz. 10-13.

Dziś (17 maja) w nyskiej siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Kościuszki 10 odbędzie się spotkanie z Grahamem Mastertonem, brytyjskim pisarzem, twórcą horrorów, powieści sensacyjnych i… poradników seksuologicznych.

Dolny Śląsk to region, który obfituje w liczne atrakcje turystyczne. Niezależnie od preferencji, każdy znajdzie tu coś interesującego. Od pięknych pałaców przez średniowieczne zamki aż do cudów natury i tajemniczych podziemi. Wszystko to można znaleźć wśród turystycznych hitów Dolnego Śląska. To idealne miejsca do odwiedzenia podczas tegorocznych wakacji.