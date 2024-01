Prasówka z Nysy 11.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Tegoroczna zima stwarza dobre warunki do uprawiania sportów zimowych. Na południu Opolszczyzny, w okolicy Głuchołaz, istnieje sieć około 25 km tras do praktykowania narciarstwa biegowego. To prawdopodobnie jedyne takie miejsce w regionie. Odnajdą się tam zarówno początkujący, jak i zaprawieni narciarze biegowi.

Miasta Europy zimą są piękne, klimatyczne i pełne atrakcji. Sprawdziliśmy, do których europejskich stolic najbardziej warto pojechać z Polski pociągiem w styczniu 2024. Sprawdziliśmy ceny bezpośrednich połączeń PKP i stworzyliśmy ranking 5 miast, do których przejazd koleją kosztuje najmniej. To gotowe pomysły na weekend na początku ferii zimowych!