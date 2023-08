Prasówka z Nysy 2.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Szlak Orlich Gniazd zachwyca turystów od pokoleń. Niesamowite formacje skalne i spektakularne zamki to nie jego jedyne atrakcje. Gdzie na trasie można zobaczyć wielkie machiny oblężnicze i rytualne maski z Afryki, albo źródło jednej z głównych polskich rzek? Zapraszamy do przewodnika po Szlaku Orlich Gniazd, z którego dowiecie się, ile czasu zajmuje pokonanie trasy, które odcinki najlepiej wybrać na weekend, które miejsca najbardziej warto odwiedzić. Czy Szlak Orlich Gniazd jest trudny albo czy nadaje się dla dzieci? Przekonajcie się!

Z Kresów północno-wschodnich, przez Puszczę Kampinoską, Powstanie Warszawskie i Góry Świętokrzyskie, na Opolszczyznę. Walka o wolną Polskę zaprowadziła go do komunistycznego więzienia w Prudniku. Historia wachm. Józefa Pacejkowicza-Dembińskiego ps. "Groźny", "Jurand" i Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego to gotowy materiał na świetny film.