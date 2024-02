Prasówka z Nysy 23.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jeśli szukasz idealnego przepisu na sernik wielkanocny, to już nie musisz. Zrobiłam to za ciebie. Specjalnie z okazji zbliżających się świąt zebrałam najlepsze i wypróbowane przez nasze redaktorki przepisy na serniki. Każdy przepis jest szczegółowo wyjaśniony i zawiera cenne rady, by upiec najlepszy sernik na Wielkanoc.