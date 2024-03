Prasówka z Nysy 23.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Noc Konfesjonałów to propozycja dla zapracowanych i zabieganych. Co najmniej w dziesięciu parafiach regionu będzie okazja do wieczornej i nocnej spowiedzi przedświątecznej. Opole i opolskie - gdzie będzie prowadzona spowiedź przedświąteczna dla zapracowanych?

W Parku Narodowym Pilanesberg położonym w Prowincji Północno-Zachodniej w RPA, doszło do niespotykanego incydentu. Słoń zaatakował i podniósł kłami samochód pełen turystów. Przerażający moment zaatakowania pojazdu przez słonia został uwieczniony na filmie.