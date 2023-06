Prasówka z Nysy 24.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W sobotę (24 czerwca) na Błękitnej Zatoce w Głębinowie odbędzie się impreza pod nazwą Trip The Light Fantastic (TTLF), czyli event z taneczną muzyką elektroniczną.

34-letnia kobieta i jej 39-letni kochanek zostali zatrzymani przez opolską policję. To oni są bohaterami filmu, który trafił do internetu. Na filmie nagrano ich, jak uprawiają seks w miejscu publicznym: na murach obronnych, tuż obok opolskiej katedry.

W Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu odbyło się odsłonięcie gwiazdy Jacka Fedorowicza. Wybór Fedorowicza nie był przypadkowy, ponieważ odegrał on ważną rolę podczas pierwszych opolskich festiwali.

Opolski sanepid zbadał wodę w czternastu kąpieliskach na Opolszczyźnie i jest ona zdatna do kąpieli. Zobacz w galerii zdjęć, gdzie można się bezpiecznie kąpać w 2023 roku i od kiedy do kiedy trwa tam sezon.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nysie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik.

Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.