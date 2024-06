Prasówka z Nysy 25.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Od teraz studenci kierunków: informatyka i administracja nie będą musieli zmienić uczelni by kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Nyscy ratownicy mają drona wodnego. Nowe urządzenie widzi tyle co płetwonurek przy nieporównywalnie mniejszym ryzyku. Sprzęt udało się kupić dzięki wsparciu marszałka województwa.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje zmianę sposobu zatwierdzania lokalnych taryf opłat za wodę i ścieki. Ma to wrócić do kompetencji rad gmin. Od kilku lat taryfy zatwierdza państwowa instytucja Wody Polskie, która ostatnio mocno ogranicza skalę podwyżek.

Prasówka 25.06 Nysa: pozostałe wydarzenia

Ponad 100 dzieci wzięła udział w sobotnich (22 czerwca) zawodach rowerkowych zorganizowanych przez redakcję „nto" przy Hali Nysa. Dla wielu z młodych rowerzystów była to okazja do zdobycia pierwszego medalu i pierwszego stanięcia na podium. To była wielka rywalizacja i niezapomniana przygoda. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.