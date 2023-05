Prasówka z Nysy 3.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i sprzęt rolniczy. Do tego dochodzą kosiarki, betoniarki, instrumenty muzyczne i narzędzia. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 2.05.2023.

Jeśli zastanawialiście się, czy w maju 2023 roku na rynku ukarzą się ciekawe gry, to możemy was uspokoić. Premier w tym miesiącu je jest zbyt dużo, ale za to są ciekawe i różnorodne. Sprawdźcie sami.