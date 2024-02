Przegląd prasy 13.02.2024 Nysa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nysy

Niedawne badania wykazały, że 5 proc. Opolan sięga po alkohol dwa i więcej razy dziennie. Nadmierne picie alkoholu to w Polsce problem wciąż aktualny. Alkoholizm jest chorobą wymagająca leczenia. Ważne jest też wsparcie duchowe. Trwa 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczne hasło brzmi "Trzeźwość polską racją stanu".

W poniedziałek (12 stycznia) ok. godz. 10 rozpoczęła się blokada obwodnicy Nysy. Rolnicy spowolnili ruch na dwóch rondach i zwartymi szpalerami przejeżdżali przez miasto. -Ten protest jest dla nas ostatecznością. Walczymy o bezpieczeństwo żywieniowe dla Polski i Europy – mówią rolnicy.

Uczniowie najstarszej klasy nyskiego „Plastyka” bawili się na balu maturalnym. Najważniejszy egzamin w życiu zbliża się do nich wielkimi krokami. W galerii znajdują się zdjęcia z tegorocznej studniówki Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie.

21-letni Dawid Tyszkowski z Wołczyna został jednym z pięciu nominowanych do Odkryć Empiku w kategorii Muzyka. Można go będzie oglądać już we wtorek (13 lutego) w telewizji na wielkiej gali muzycznej. 21-latek z Wołczyna robi w oszałamiająco szybkim tempie karierę muzyczną.