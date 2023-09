Przegląd prasy 13.09.2023 Nysa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nysy

Fotografie i pocztówki sprzed 100 lat są oczywiście czarno-białe. Pocztówki z przedwojennych czasów zostały jednak pokolorowane cyfrowo. Widać na nich, jak prezentowało się wtedy miasto. Ulica Krakowska, Zamek Piastowski, gmach starej rejencji, plac Daszyńskiego, koszary - to tylko część punktów, które za sprawą starych widokówek można zobaczyć we wszystkich barwach.

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 7 list, 12 mandatów do zdobycia i 168 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów.

Film "Stanisław Helski. Dlatego" opowiada historię człowieka, który większą część życia walczył z totalitaryzmami. Najpierw niemieckim nazizmem, później komunizmem. Podjęte decyzje zaprowadziły go do więzienia. Tytuł filmu o Helskim koresponduje z wydaną blisko 30 lat temu książką Wojciecha Jaruzelskiego pt. "Stan wojenny. Dlaczego...". Delegatura IPN w Opolu zaprasza na projekcje filmu i dyskusję. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 12 września w MBP w Opolu.