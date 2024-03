Przegląd prasy 2.03.2024 Nysa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nysy

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nysy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć par z powiatu nyskiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024!”?

W piątek 1 marca "Polana Śmierci" w lesie pod Starym Grodkowem zgromadziła liczne grono ludzi, w tym sporo młodzieży, chcących w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddać hołd uczestnikom Powstania Antykomunistycznego. To jedno z najbardziej symbolicznych miejsc kaźni Polaków w czasie powojennego reżymu stalinowskiego. Uroczystość zorganizowała Delegatura IPN w Opolu we współpracy ze stowarzyszeniem "Kryptonim T-IV". Czy cięcia budżetowe IPN zagrażają dalszym pracom poszukiwawczym? Czy i kiedy poszukiwacze wrócą na Opolszczyznę? O to zapytaliśmy wiceprezesa IPN dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka, który uczestniczył w wydarzeniu.