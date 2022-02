Przegląd prasy 27.02.2022 Nysa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nysy

To już trzeci dzień ataków rosyjskich wojsk na Ukrainę. W internecie pojawiło się nagranie z samej linii frontu.

UE ma w najbliższych dniach przedyskutować zakaz dostępu Rosji do systemu płatności międzynarodowych SWIFT. Wydaje się, że Niemcy zrezygnowali ze swojego sprzeciwu, co pozwoliłoby blokowi państw na zaostrzenie sankcji wobec Moskwy po inwazji na Ukrainę. Kanclerz Niemiec zadeklarował również militarną pomoc dla Ukrainy.

Na dworcu PKP w Opolu powstał punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. Mogą się do niego kierować osoby, które wcześniej nie zgłosiły się do punktów recepcyjnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Otrzymają skierowanie do lokalu mieszkalnego. Wsparcie oferują samorządy i ludzie dobrego serca.