Przegląd prasy 28.09.2023 Nysa. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nysy

Jak wynika z pierwszych ustaleń policjantów z Nysy, 64-letni kierowca volkswagena miał wykonać nieprawidłowy manewr wyprzedzania i doprowadzić do czołowego zderzenia z peugeotem.

Berlin to jedno z najciekawszych miast w Europie. Słynie z niepowtarzalnej atmosfery i wielu ciekawych zakątków, skrytych w najróżniejszych częściach metropolii. Wybierasz się na city break do Berlina? Odkryj niesamowite zakątki stolicy Niemiec – oto 7 miejsc, które warto tam zobaczyć podczas jesiennej wycieczki.

Tablet LENOVO Tab M10 Plus 3 gen. 2023 posiada ekr...

Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

Gdy ktoś rozgląda się za eleganckim, stylowym i dobrze wyposażonym sedanem klasy średniej z segmentu premium, zazwyczaj myśli o niemieckich propozycjach. Rzadko kiedy ktoś zwraca uwagę na japońskie czy szwedzkie propozycje, a na rynku wtórnym możemy znaleźć sporo ciekawych ofert. Tym razem przyjrzymy się bliżej wciąż obowiązującej generacji Volvo S60.