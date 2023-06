Przegląd prasy Nysa 11.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

X edycja Biegu Nyskiego była rekordowa. W biegu głównym wzięło udział blisko 900 uczestników, a w Mili Rodzinnej chętnych było tylu, że organizatorom skończyły się numery startowe. Najciekawsza jest jednak historia zwycięzców. Przyjechali "zrobić trening w górach", a rozbili bank X Biegu Nyskiego. Mowa o Monice Jackiewicz i Arturze Olejarzu, którzy jako pierwsi dotarli do mety.

Sześć stowarzyszeń i prawie 80 poszukiwaczy sprawdza wykrywaczami teren dawnego “brytyjskiego” obozu jenieckiego w Łambinowicach. To, co znajdą, trafi do muzealnych zbiorów i pomoże odtworzyć losy wojennych jeńców.