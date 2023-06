Przegląd prasy Nysa 13.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

Odnawiają perełki architektoniczne Opolszczyzny, dbają o szczegóły i nawiązują do historii. Zależy im na zachowaniu dziedzictwa historycznego. Przywracają blask kamienicom, pałacom, kościołom. Marszałek województwa opolskiego wręczył nagrody „Zabytek na medal”.

Co łączy znaną artystkę kabaretową i 117 drzewo w gminie Nysa? To obchodzone w tym roku 800-lecie miasta. Dąb posadzono z okazji jubileuszu, a Pakosińska poprowadzi galę na jego inaugurację.

Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.