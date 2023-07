Przegląd prasy Nysa 14.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

Prasówka Nysa 14.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Deska, plank – to ćwiczenie uważa się za jedno z najlepszych na brzuch, ale w rzeczywistości wzmacnia całe ciało. Co więcej, można wykonywać je na kilkadziesiąt sposobów, a każdy wariant angażuje dodatkowe mięśnie. Jeszcze więcej korzyści niż statyczny plank przyniesie trening w desce. Zajmie ci tylko 20 minut, bo to trening HIIT, a efekty zauważysz już po kilku dniach!