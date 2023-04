Przegląd prasy Nysa 15.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

Podczas korzystania ze strzelnicy można strzelać do tarczy lub symbolicznego przeciwnika umieszczonego na tle dobranego krajobrazu. Całość jest obsługiwana przez program treningowy, który zlicza punkty wystrzelane przez ćwiczącego.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

colorovo citytab lite 7\" 2.1 to uniwersalny …

Pyszne jedzenie bywa jedną z największych przyjemności w czasie podróży, zwłaszcza gdy mamy okazję odkrywać nowe smaki, oferowane przez lokalne kuchnie i kulinarne tradycje. Różnorodność kulinarna Europy jest tak wielka, że może zawrócić w głowie nawet wytrawnym smakoszom. Wybraliśmy dla Was aż 43 pyszne potrawy, charakterystyczne dla każdej z europejskich stolic, od Amsterdamu po Zagrzeb, od Bratysławy po Watykan. Czym zajadają się w Paryżu? Za czym przepadają mieszkańcy Sztokholmu? Co może zaskoczyć w Tiranie? Sprawdźcie, których najsmaczniejszych dań koniecznie trzeba spróbować w czasie wakacji, urlopu czy city breaku w słynnych i mniej znanych stolicach Europy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nysie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jakim drewnem wędzić szynki, ryby i kiełbasy, jakiej wilgotności powinno być drewno, od czego zależy kolor i smak wędlin z wędzarni? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. Podpowiadamy też, jakiego drewna nie używać do wędzenia, bo efekt może sprawić zawód. Wędzarnia na działce to niedawno spełnione marzenie? Zapraszamy do przewodnika dla początkujących.