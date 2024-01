Przegląd prasy Nysa 17.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

Na ten moment czekały wszystkie dzieci. Ruszyły ferie zimowe. Dla uczniów województwa opolskiego zimowy wypoczynek rozpoczął się 15 stycznia i potrwa do 28 stycznia Podczas tych dwóch tygodni wolnych od nauki, można – aura temu sprzyja – jeździć na sankach, nartach, lepić bałwana, a w Nysie za darmo korzystać ze sztucznego lodowiska i basenu krytego.

Obowiązek czipowania psów i kotów oraz wpisywania ich do centralnej państwowej ewidencji. Przewiduje to zmiana przepisów, opracowywana przez organizacje społeczne. Obrońcy praw zwierząt liczą, że nowy parlament szybko doprowadzi do ich wejścia w życie.