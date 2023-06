Przegląd prasy Nysa 17.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

Dziś prezentujemy galerię ze zdjęciami 37 kobiet poszukiwanych przez opolską policję m.in. za rozboje, oszustwa, kradzieże, handel narkotykami i inne przestępstwa. Jeśli wiesz, gdzie się ukrywają, zgłoś to natychmiast najbliższej jednostce policji. Uwaga! Za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi nawet do 5 lat więzienia.

Rdestowiec japoński (czyli rdestowiec ostrokończysty) to jeden z najbardziej imponujących chwastów, jakie mogą pojawić się w ogrodzie. Te rośliny mogą dorastać do 3-4 m wysokości i to w ciągu jednego sezonu! Rdestowiec ma wprawdzie cenne właściwości lecznicze, ale jest rośliną inwazyjną, która stwarza zagrożenie dla polskiej przyrody. Tak samo dla naszych ogrodów. Sprawdź, jak się pozbyć rdestowca i jak skutecznie walczyć z tą rośliną.