Przegląd prasy Nysa 2.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Nysy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda”?

Czy rada gminy może w trakcie roku obniżyć mieszkańcom podatek od nieruchomości? Tak, przed II rundą wyborów wójta zrobiły władze gminy Skoroszyce, ale mieszkańcy na niższe stawki będą musieli poczekać do rozstrzygnięcia w sądzie.

Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista.

W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy.