Przegląd prasy Nysa 2.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

Rekordowa liczba 204 wozów strażackich przyjechała na Fire Truck Show - 13. Zlot Pojazdów Pożarniczych w Główczycach koło Dobrodzienia. Impreza potrwa jeszcze przez sobotę i niedzielę. Można nie tylko podziwiać wozy strażackie, ale także bawić się na dyskotekach, biesiadach śląskich, a nawet polatać helikopterem.

Blisko 800 uczestników przystąpiło do rywalizacji w 21. edycji Atlantis Biegu Opolskiego. Zmagania rozpoczęły się sobotniego (1.07) przedpołudnia, kiedy to na trasę wyruszyli uczestnicy biegu na 10 km. Wkrótce dołączyli do nich kolejni pasjonaci biegania i przez parę godzin zabawa trwała w najlepsze.