Przegląd prasy Nysa 26.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński po 5 kadencjach nie będzie ubiegał się o najwyższy fotel w mieście. Do wyborczej rywalizacji staną tam dwie osoby powiązane z Platformą Obywatelską.

Za niespełna miesiąc w Nyskim Domu Kultury będzie gościł Teatr Baniek Mydlanych. To międzynarodowe widowisko dla najmłodszych i ich rodziców zostanie zaprezentowane tylko w jednym miejscu na Opolszczyźnie.

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w środę (24 stycznia) wieczorem na drodze krajowej z Nysy do Opola w rejonie wiosek Wierzbięcice i Piorunkowice.