Przegląd prasy Nysa 26.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

Przełom listopada i grudnia to czas kiedy z naszych domów już ostatecznie znikają jesienne dynie i purpurowe wrzosy, a ich miejsce zastępują dekoracje zwiastujące nadejście najbardziej klimatycznych świąt w roku, czyli Bożego Narodzenia.

Andrzejki, Ice Party, Mikoajki na lodzie - to tylko niektóre z atrakcji jakie zapanowano na miejskim lodowisku w Nysie. W piątek (24 listopada) Agencja Rozwoju Nysy oficjalnie otwarła ślizgawkę pod chmurką.

Ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu zapowiada oblodzenie 1 stopnia we wszystkich powiatach województwa opolskiego. IMGW zachęca do zachowania ostrożności na świeżym powietrzu.