Przegląd prasy Nysa 5.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

Prasówka Nysa 5.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kolejny raz przypomniano o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych i ich słynnej defiladzie z 3 maja 1946 roku. Opolska Fundacja „Zawołać po imieniu" zorganizowała dwudniowy rajd górski i przemarsz, nawiązujący do defilady sprzed 80 lat. Choć wydarzenie odbyło się w Beskidzie Śląskim i Wiśle, to ta sprawa ma wiele punktów stycznych z Opolszczyzną. Z jednej strony to ludzie - spora grupa zarówno uczestników, jak i organizatorów pochodzi z Opolszczyzny. Z naszym regionem związana jest również historia samych partyzantów z Beskidów, gdyż wielu z nich zginęło na ziemi opolskiej. W galerii zdjęć znajduje się obszerna fotorelacja.