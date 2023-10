Przegląd prasy Nysa 5.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Nysie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu pozyskał 60 milionów zł na gruntowną termomodernizację budynków. Dzięki temu zużycie prądu oraz ciepła ma spaść o 59 procent, co rocznie da oszczędności rzędu 4 milionów zł.

Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje!

Wojowniczy ekolodzy śledzą imprezy turystyczne i sportowe w gminie Głuchołazy. Sprawdzają, czy ich organizatorzy dopełnili wszelkich formalności. Bo jak nie, to będzie … mandacik.

W okolicach Tułowic doszło we wtorek (3 października) do zderzenia samochodu z szynobusem. W pociągu linii Opole-Nysa podróżowało ok. 100 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe.