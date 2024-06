Przegląd prasy z maja 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nysie?

Przegląd maja 2024 w Nysie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora.

Nysa to trzecie co do wielkości miasto w województwie opolskim i bardzo ważny ośrodek kulturalny i turystyczny. Historycznie to jedno z największych i najbogatszych miast Śląskich, będące przez wieki stolicą biskupiego Księstwa Nyskiego. Jej piękno na co dzień dokumentuje jeden z mieszkańców.