Przegląd prasy z marca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Nysie?

Powietrzna flota uczelni liczy ponad 20 maszyn i jest bardzo różnorodna. Nyska Akademia jest też jedną z pionierskich uczelni wyższych, która wprowadziła drony do programu nauczania i jako jedyna opracowała podręczniki do nauki pilotażu dronów.

Niebezpieczną jazdę udało się zarejestrować okiem policyjnego videorejestratora.

Na facebooku brylują od 2017 roku, od 2018 podbijają również twittera, a dodatkowo od 2019 można ich śledzić także na instagramie. To już prawie 6 lat od powstania profilu, który dostarcza Polakom niezwykłą dawkę humoru, a mowa oczywiście o Zakładzie Pogrzebowym A.S. Bytom. Dziś przygotowaliśmy dla Was najlepsze ich wpisy na facebooku, które zbierają po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy reakcji. Można się uśmiać, zapraszamy do naszej galerii! 29.03.2023