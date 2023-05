Przegląd prasy z Nysy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.05.2023

Blanka wystąpi w konkursie Eurowizji 2023, reprezentując Polskę w Liverpoolu. Młoda i piękna piosenkarka w krajowych eliminacjach pokonała dziewięciu kandydatów. W czwartek (11 maja) podczas drugiego półfinału zaprezentuje hit „Solo”. Artystka ma zagraniczne korzenie i startowała do jednego z popularnych telewizyjnych show. Co jeszcze wiemy o Blance?

Matura rozszerzona z angielskiego 2023 rozpoczęła się o godz. 9.00 i trwała do godz. 11.30. Uczniowie opuścili same egzaminacyjne i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Egzamin rozszerzony z angielskiego był trudny? Opinie uczniów są zróżnicowane. „Ale banał”, „Dobrze, że tego nie trzeba zdać na 30 procent” – piszą zdający. Pojawiły się już arkusze CKE. Do formuły 2023 na bieżąco zamieszcza są odpowiedzi.