Przegląd prasy z Nysy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.08.2023

Anna Maria Sieklucka to młoda polska aktorka, którą na Instagramie obserwuje aż 4,6 miliona followersów. Sprawdź, jaki styl pokochała gwiazda „Twoja twarz brzmi znajomo”. Zobacz, jak wygląda dom Anny Marii Siekluckiej, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Laury Biel w głośnej produkcji Netfilksa „365 dni”.

Już za kilka dni opolanie z całej diecezji wyruszą na pielgrzymie szlaki. W niedzielę (13 sierpnia) wyjdą uczestnicy pierwszego strumienia - nyskiego. Jeszcze nie jest za późno, aby dołączyć do jasnogórskich rekolekcji w drodze.

Centralny, cyfrowy rejestr wszystkich grobów, pochówków i kremacji dostępny dla każdego. Taki plan ma rząd. Ludzie z branży pogrzebowej komentują, że to dobry i potrzebny pomysł. Jest jednak problem - kto za to zapłaci. I kiedy uda się to wprowadzić w życie?